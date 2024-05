Anche l’ex Napoli ricorda lo Scudetto | il messaggio è da pelle d’oca

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 4 maggio 2024) Oggi si festeggia l’anniversario della vittoria del tricolore da parte del. Un ex azzurro hato nuovamente l’incredibile successo. Un noto detto recita: “Un forestiero quando viene apiange due volte: quando arriva e quando parte”. Tale affermazione è assolutamente riconducibile al club azzurro, il quale nel corso della sua storia ha accolto tantissimi calciatori e quest’ultimi son sempre rimasti stupiti dalla bellezza della città. I protagonisti, una volta arrivati in Campania, sono concentrati sul proprio lavoro ma al tempo stesso hannola possibilità di godersi a pieno le bellezze del capoluogo campano. Son tanti i giocatori che una volta lontani dal Vesuvio hanno ammesso la propria nostalgia. Tutto ciò può accadere ancor più frequentemente se in una piazza del genere sono stati raggiunti ...