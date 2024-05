Sassuolo-Inter LIVE 1-0 | occasione per Arnautovic

sassuolo-inter, il possibile rigore sfuggito al Var e in tv - Le ultime Inter news sulla sfida col Sassuolo riguardano un possibile calcio di rigore non fischiato da Marchetti e sfuggito al Var e in tv ... Continua a leggere>>

LIVE - sassuolo-inter 1-0, 35': fase finale del primo tempo, i nerazzurri sembrano essersi scossi - sassuolo-inter 1-0 (20' Laurienté) LIVE MATCH 34' - Cross di Dumfries che attraversa lo specchio della porta, l'azione prosegue con Sanchez che servito da Bastoni prova ... Continua a leggere>>

sassuolo-inter, il risultato in diretta LIVE - Nell'anticipo del sabato di campionato il Sassuolo riceve l'Inter campione d'Italia. Ballardini sceglie la difesa a 3 e in attacco si affida alla coppia Pinamonti-Laurienté. Inzaghi fa un po' di turno ... Continua a leggere>>