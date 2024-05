Tempo scaduto L’ora della verità per i balneari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024) E adesso cosa succede nelle nostre spiagge? La domanda, monotona, ce la ripetiamo da diciotto anni. Ora che diventa maggiorenne la cosiddetta legge Bolkestein, direttiva che nel 2006 ordinava bandi e aste per assegnare le concessioni, la domanda assume toni decisamente più urgenti, quasi drammatici. In Spagna, vedi il racconto qui a fianco, le scuri europee si sono abbattute sui mitici chiringuitos di Formentera e Baleari. In Italia ancora non è successo nulla o se volete è successo di tutto, a seconda dei punti di vista. Con la sentenza di qualche giorno fa il Consiglio di Stato è intervenuto 312 volte sul tema (cifra ipotetica, ma non sbagliamo di molto...), il Tar pure, la Corte europea idem, non sono mancate prese di posizione più o meno dure di capi di Stato, di governo e commissari europei. Nel fratl’ex ras olandese Frederik, ...