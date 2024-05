Maria De Filippi consola Martina - che si mette a piangere dopo essere finita al ballottaggio finale

(Di sabato 4 maggio 2024)De, vedendo chesi era un po' rattristata, ha fermato un attimo la puntata per tentare dirla L'articolo proviene da Novella 2000.

Amici 23, caos Holden e guanto di sfida: Maria De filippi costretta a intervenire - Holden non prepara il guanto di sfida e scoppia il caos in studio: interviene la conduttrice Nella serata di oggi, sabato 4 maggio, è andata in ... Continua a leggere>>

martina Giovanni eliminata ad Amici 2024/ Crisi e pianto al serale: il gesto di Maria De filippi - é quindi martina, che finisce in balia dell’amarezza. Tanto che la conduttrice Maria De filippi, vedendo la concorrente visibilmente rattristata per il rischio corso al ballottaggio eliminatorio ... Continua a leggere>>

Amici serale, settima puntata 4 maggio 2024: anticipazioni, ospiti e diretta live dalle 21.25 - La settima puntata del serale di Amici 2024 in onda sabato 4 maggio, anticipazioni, ospiti, diretta live a partire dalle 21.25 su Soundsblog ... Continua a leggere>>