Inter a secco di gol | si interrompe la striscia di 42 partite di fila in gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) L’crolla ad un passo dal record storico. La squadra di Simone Inzaghi non va in gol nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, e si ferma a quota 42 partita dinella quale i nerazzurri sono andati in gol in una partita di Serie A. L’ultima volta in cui era rimasta aera stata oltre un anno fa in-Monza 0-1. Simone Inzaghi rimane quindi il terzo allenatore di una squadra che va a bersaglio per 42 incontri consecutivi nella storia del massimo campionato. Il record all-time appartiene alla Juventus di Massimiliano Allegri con 44di(tra ottobre 2016 e dicembre 2017), a seguire la Juventus di Antonio Conte a quota 43 (tra febbraio 2013 e marzo 2014). SportFace.