Musetti-Navone - Finale Challenger Cagliari 2024 | orari - program -a, -tv, streaming

Nulla da fare per Luciano Darderi nelle semifinali del Challenger 175 di Cagliari: l'italiano esce sconfitto contro Mariano Navone con lo score di 6-3, 7-5 in un'ora e cinquanta di gioco. L'argentino troverà domani Lorenzo Musetti. L'approccio al match da parte di Darderi non è perfetto: il break

