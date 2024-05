Allenatori | il Bayern cerca De Zerbi - Conte e il Napoli si allontanano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 4 maggio 2024) Il valzer deglidi calcio è cominciato. Dalla Germania giunge la notizia che ilMonaco starebbe valutando l’ipotesi Roberto Desulla panchina del top club d’Europa, dopo che Xabi Alonso, Julian Nagelsmann e Ralf Rangnick hanno detto no. E dalappare sempre più lontano Antonio: le ‘sirene’ inglesi del Chelsea potrebbero presto attrarlo irreversibilmente. Per quanto riguarda Dealc’è da dire che in realtà il suo nome rispunta a sorpresa. L’accordo fra Ralf Rangnick e i bavaresi sembrava cosa fatta. All’ultimo momento, tuttavia, Rangnick ha detto no: proseguirà la sua avventura come commissario tecnico dell’Austria. Una scelta di vita quella dell’allenatore 65enne, che nel 2020 fu a un passo dalla guida del Milan per il ...