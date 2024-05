Mo | media - ' Hamas pronto a rilasciare 33 ostaggi in prima fase accordo'

(Di sabato 4 maggio 2024) Riad, 4 mag. (Adnkronos) -sarebbe33israeliani durante ladell'con Israele sul cessate il fuoco in discussione al Cairo. Lo scrivono Ynet News, citando il quotidiano saudita Al Hadath, e l'agenzia di stampa cinese Xinhua citando al Arabiya.

Il Qatar è pronto ad accettare la richiesta degli Usa di espellere da Doha la leadership di Hamas , tra cui Ismail Haniyeh. A riferirlo è il Times of Israel una fonte a conoscenza del dossier. Secondo il Washinton Post (Wp) il segretario di Stato Usa Antony Blinken lo scorso mese ha consegnato la

Il movimento islamista palestinese Hamas potrebbe accettare nelle prossime ore la proposta egiziana di cessate il fuoco e di liberazione degli ostaggi. A riferirlo il giornale saudita "Al Sharq", mentre una delegazione è arrivata al Cairo, dove sono in corso intensi colloqui tra l'Egitto e il

Potrebbe arrivare entro le prossime ore l'ok di Hamas all'ultima proposta di cessate il fuoco in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani. A dirlo, il quotidiano palestinese Al-Quds e quello saudita Asharq, secondo i quali l'accordo sarebbe ormai vicinissimo. Una fonte Hamas avrebbe affermato

hamas: nessuno sviluppo, nuovi colloqui domani. I media egiziani: «Oggi progressi nei negoziati» - Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferrato un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Mayadeen. Secondo il canale televisivo, alcune persone sono rimaste

Il quotidiano Haaretz: "hamas accetta l'accordo sul cessate il fuoco e Israele lascia la Striscia" - Gli Stati Uniti hanno garantito ad hamas che la guerra finirà dopo la prima fase di accordo sugli ostaggi e tregua di 40 giorni Gli Stati Uniti hanno garantito ad hamas, attraverso l'Egitto e il Qata

Spiragli nei negoziati su Gaza ma l'intesa è in bilico - Annunci e smentite dal Cairo. 'Primo ok di hamas', Israele frena. Anche Benny Gantz, il ministro del Gabinetto di guerra, ha invitato alla pazienza confermando che i palestinesi ancora non hanno dato