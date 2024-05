In gita solo chi ha la media dell' 8 | esclusi alunni con disabilità Valditara | Non condivido

(Di sabato 4 maggio 2024) L'Istituto comprensivo statale Niccolò Tommaseo finisce sotto accusa per la decisione assunta dal consiglio di classe. La preside: "Scelto chi era più in grado di raccontare l'esperienza"

polemica in una scuola media di Torino dove una Gita a Milano, presso la redazione di Radio24, è stata riservata solo agli studenti con una media del 7 o dell'8 e privi di sanzioni disciplinari. L'articolo Gita premio solo per i migliori : polemica in una scuola media a Torino. La preside : “Forse ... Continua a leggere>>

“Forse avremmo potuto scegliere un criterio coinvolgendo i ragazzi anziché decidere di far fare l’esperienza a Radio24 solo a chi aveva raggiunto almeno la media del sette ma non mi si accusi di non essere una scuola inclusiva per questo. Il nostro motto è tutti diversi, tutti speciali, tutti ... Continua a leggere>>

L'Istituto comprensivo statale Niccolò Tommaseo finisce sotto accusa per la decisione assunta dal consiglio di classe. La preside: "Scelto chi era più in grado di raccontare l'esperienza" Continua a leggere>>

Torino, classe in gita senza alunni con disturbi di apprendimento - Una scuola superiore di Torino è finita sotto accusa per aver selezionato gli studenti per portarli in gita a Milano, escludendo pertanto ... All’attività potevano però essere ammessi solo 15 studenti ... Continua a leggere>>

Niente ‘gita’ a chi ha una brutta pagella pure se disabile o bes, Valditara critico: il merito non è la media aritmetica dei voti - Anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, boccia sonoramente la decisione presa dal Consiglio di Classe dell’istituto comprensivo statale Niccolò Tommaseo di Torino di esclud ... Continua a leggere>>

Alunni fragili esclusi dalla gita, 'premiato chi ha otto' - La classe va in gita didattica ma gli allievi fragili no. E' successo in una scuola secondaria del centro storico di Torino, l'istituto comprensivo statale Niccolò Tommaseo. (ANSA) ... Continua a leggere>>