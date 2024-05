LIVE Sassuolo-Inter 1-0 | Buchanan e Barella per Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 4 maggio 2024), partita della trentacinquesima giornata di Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simonesfida i neroverdi allenati da Davide Ballardini. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “Mapei” di Reggio Emilia. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-0 78? Manca pericolosità all’attacco dell’, che non appare proprio convinta nonostante i diversi cambi effettuati da Simone. 73? Spazio anche per Klaassen, fuori Asllani. 70? Finisce la partita di Lipani: Ballardini manda in campo Obiang. 68? Doppio cambio nell’: fuori Bastoni e ...