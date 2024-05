(Di sabato 4 maggio 2024) La prima di quattro opportunità per mettere le mani sull`obiettivo dichiarato di inizio stagione. E anche se, salvo colpi di scena, non basterà...

Punti pesanti in chiave Champions League tra la Roma, attualmente quinta in classifica e la Juventus, che con i tre punti all`Olimpico festeggerebbe... Continua a leggere>>

Dopo la sconfitta interna contro il Bayer Leverkusen, la Roma torna alla Serie A per la scomoda sfida con la Juventus, fondamentale per conquistare... Continua a leggere>>

juventus, contro la Roma è match point per la Champions League: in arrivo 40 milioni per il mercato - La prima di quattro opportunità per mettere le mani sull`obiettivo dichiarato di inizio stagione. E anche se, salvo colpi di scena, non basterà a salvare la panchina. Continua a leggere>>

Conte al posto di Thiago Motta: bomba juventus in diretta - Conte al posto di Thiago Motta. La Champions League è l'ultimo ostacolo prima della decisione finale. I tifosi chi dopo Allegri Continua a leggere>>

Atalanta: lesione per Kolasinac. Quando rientra - Visualizzazioni: 2 Ecco tutti i dettagli sull’infortunio che il difensore bosniaco dell’Atalanta ha rimediato contro il Marsiglia e quante partite dovrà saltare. Gasperini perde un pezzo fondamentale ... Continua a leggere>>