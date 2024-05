Ginnastica artistica - Alice D’Amato come Comaneci e Derwael | la doppietta agli Europei la consegna tra le grandi e ricaccia le lacrime

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024)non si ferma mai davanti a niente, sa sempre da dove eripartire, lasciandosi alle spalle le avversità e riuscendo a esaltare sempre il proprio talento nei momenti più critici. Non era facile ritrovarsi dopo l’infortunio occorso alla sorella Asiadurante le qualifiche degli, ma durante la gara ha saputo trattenere leed è riuscita a portare a termine la gara mettendosi al collo l’argento nel concorso generale individuale.che hato indietro prima delle finali di specialità odierne alla Fiera di Rimini, facendo leva su caparbietà, abnegazione e professionalità. Per l’ennesima volta ha saputo domare le difficoltà in una carriera che non le ha mai regalato nulla. Oggi la 21enne genovese ha ...