Milan, che palleggi nella piscina di casa Maldini! | VIDEO (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nel giorno di ferragosto Paolo Maldini e Andrea Pucci si divertono a palleggiare in piscina. Ecco il VIDEO pubblicato su Instagram dal noto comico italiano. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nel giorno di ferragosto Paolo Maldini e Andrea Pucci si divertono aare in. Ecco ilpubblicato su Instagram dal noto comico italiano.

Gazzetta_it : #Casadei e #De Ketelaere: due giovani che rivelano la differenza tra Inter e Milan - gippu1 : La Statistica Pazza del giorno - calciatori di Serie A 2022-23 che hanno segnato in semifinale di Champions: 1 Inte… - tancredipalmeri : De Laurentiis l’uomo che ride. OH COME RIDE. Ma anche Milan, Juventus e Roma. L’Inter invece… - farted94 : “Il sistema nervoso del Milan è molto forte Ad oggi, siamo più forti dell’anno scorso. Così come dicevo un anno fa… - mike61824807 : @ApacheRossonero beh dopo aver seguito per anni il milan che arrivava 5/6 mi sento in diritto di postare sulla squa… -