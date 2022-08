Esercitazioni militari congiunte tra Cina e Russia: Pechino invierà truppe insieme a India, Bielorussia e Tagikistan (Di mercoledì 17 agosto 2022) In un contesto di crescente tensione tra Cina e Occidente, in particolare dopo la visita in Taiwan della speaker della Camera americana Nancy Pelosi, Pechino annuncia la partecipazione di truppe cinesi a un ciclo di Esercitazioni congiunte con Russia e altri Paesi tra cui India, BieloRussia e Tagikistan. L’esercitazione denominata “Vostok-2022” si terrà in territorio russo. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Pechino, tenendo a precisare che la presenza cinese “non è correlata all’attuale situazione internazionale e regionale“. Le operazioni militari fanno parte di un accordo di collaborazione con “l’obiettivo di approfondire la cooperazione pratica e amichevole con gli eserciti dei Paesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) In un contesto di crescente tensione trae Occidente, in particolare dopo la visita in Taiwan della speaker della Camera americana Nancy Pelosi,annuncia la partecipazione dicinesi a un ciclo dicone altri Paesi tra cui, Bielo. L’esercitazione denominata “Vostok-2022” si terrà in territorio russo. Lo ha riferito il ministero della Difesa di, tenendo a precisare che la presenza cinese “non è correlata all’attuale situazione internazionale e regionale“. Le operazionifanno parte di un accordo di collaborazione con “l’obiettivo di approfondire la cooperazione pratica e amichevole con gli eserciti dei Paesi ...

