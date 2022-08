“Ci vediamo in paradiso”. Terrore sul volo delle vacanze, il gesto choc del passeggero. Scatta l’emergenza (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tenta di aprire il portellone dell’aereo su cui era in viaggio gridando: “Ci vediamo in paradiso!”. Questo è quello che è successo a bordo del Boeing della TUI Airways in rotta da Paphos a Manchester. Un uomo, alterato sicuramente da alcool e/o droga, prima ha iniziato a pregare, poi a vaneggiare e infine a minacciare – e a provare – di aprire la porta d’emergenza dell’aereo in pieno volo. Le presone che erano vicino a lui, a quel momento, hanno dovuto letteralmente bloccare l’uomo che ha provato ad aprire il portellone dell’aereo. A quel punto sono per fortuna intervenuti tutti gli addetti e il personale di bordo. Naturalmente, a quel punto, il volo è stato “dirottato” per questioni di sicurezza verso Zagabria. I testimoni oculari hanno raccontato di aver visto l’uomo assumere una sostanza simile alla cocaina e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tenta di aprire il portellone dell’aereo su cui era in viaggio gridando: “Ciin!”. Questo è quello che è successo a bordo del Boeing della TUI Airways in rotta da Paphos a Manchester. Un uomo, alterato sicuramente da alcool e/o droga, prima ha iniziato a pregare, poi a vaneggiare e infine a minacciare – e a provare – di aprire la porta d’emergenza dell’aereo in pieno. Le presone che erano vicino a lui, a quel momento, hanno dovuto letteralmente bloccare l’uomo che ha provato ad aprire il portellone dell’aereo. A quel punto sono per fortuna intervenuti tutti gli addetti e il personale di bordo. Naturalmente, a quel punto, ilè stato “dirottato” per questioni di sicurezza verso Zagabria. I testimoni oculari hanno raccontato di aver visto l’uomo assumere una sostanza simile alla cocaina e ...

