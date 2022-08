Tutto pronto per l’ufficialità di Simeone al Napoli: l’indizio social (Di martedì 16 agosto 2022) Giovanni Simeone nella giornata di oggi potrebbe diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Virtualmente già lo è, visto che ha superato tutti i controlli di rito nella clinica di Villa Stuart. Ci si aspettava un suo primo assaggio già in panchina nella partita di ieri disputata contro la sua ex squadra, il Verona, ma per una questione di tempistiche nel tesseramento ciò non è stato possibile. A breve l’ufficialità di Simeone Il calciatore argentino si trasferirà all’ombra del Vesuvio con la formula del prestito pari a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 12, che diventerà obbligatorio in caso di qualificazione alla Champions o al raggiungimento di un certo numero di presenze e gol. Nel frattempo la moglie di Simeone, Giulia Coppini, si è già trasferita a ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 16 agosto 2022) Giovanninella giornata di oggi potrebbe diventare ufficialmente un nuovo calciatore del. Virtualmente già lo è, visto che ha superato tutti i controlli di rito nella clinica di Villa Stuart. Ci si aspettava un suo primo assaggio già in panchina nella partita di ieri disputata contro la sua ex squadra, il Verona, ma per una questione di tempistiche nel tesseramento ciò non è stato possibile. A brevediIl calciatore argentino si trasferirà all’ombra del Vesuvio con la formula del prestito pari a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 12, che diventerà obbligatorio in caso di qualificazione alla Champions o al raggiungimento di un certo numero di presenze e gol. Nel frattempo la moglie di, Giulia Coppini, si è già trasferita a ...

