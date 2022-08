Gazzetta_NBA : Princeton piange Coach Carril, chi era lo stratega vincente dei sogni impossibili #Ncaa -

La Gazzetta dello Sport

Come faceva ColOffense. Ritmo basso, continui blocchi e tagli per liberare un tiratore o un uomo a canestro via backdoor. Grandi fondamentali, pochissimo atletismo. Vecchia scuola. Non ...... docente emerito dell'Institute for Advanced Study direalizzata alla vigilia dell'aggressione russa all'Ucraina; un testo del vaticanista Luigi Accattolini "Beato chi. Vale anche in ... Princeton piange Coach Carril, lo stratega (vincente) dei sogni impossibili