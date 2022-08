Nuoto | pagelle Europei 2022 | Quadarella da dieci | Carraro | che bella sorpresa!

Leggi su oasport

(Di martedì 16 agosto 2022) ILARIA BIANCHI 7: Disputa la quinta finale europea consecutiva della sua lunga carriera e coglie un sesto posto che vale tanto, con un tempo non lontano dal personale stagionale. Il sub 58? non arriva ma la salita sembra finita e può guardare avanti con fiducia. MARCO DE TULLIO 7: E’ la gara che aveva studiato e che voleva fare. Gli manca poco per agganciare il podio ma la condizione c’è. Non riesce a migliorarsi rispetto ma per la medaglia sarebbe servito un tempo che al momento non sembra ancora nelle sue corde. E’ in crescita costante: con questa determinazione e quella nuotata le soddisfazioni arriveranno. STEFANO DI COLA 6.5: Snatura un po’ la sua caratteristica di atleta dell’ultima vasca e alla fine paga dazio ad una partenza più arrembante del solito. Stavolta il “cagnaccio” non riesce a mordere ma già esserci in una finale di questo livello è sicuramente un grande ...