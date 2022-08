LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Viviani e Scartezzini sottotono nella Madison, l’Italia chiude terza nel medagliere (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 19.35 I Campionati Europei di Ciclismo su pista si chiudono qui, e con essi si chiude anche la nostra DIRETTA LIVE. Grazie a tutti per averci seguito oggi ed in questi giorni. È stato un piacere raccontarvi tutte le emozioni che gli azzurri ci hanno regalato da Monaco di Baviera. Non perdete tutti gli altri appuntamenti che gli European Championships 2022 ci regaleranno nei prossimi giorni. Alla prossima! 19.33 Ricordiamo tutte le medaglie azzurre: ORO – Elia Viviani, Eliminazione M ORO – Rachele Barbieri, Omnium F ORO – Rachele Barbieri e Silvia Zanardi, Madison F ARGENTO – Inseguimento a squadre F ARGENTO – Davide Plebani, Inseguimento Individuale M ARGENTO – Silvia Zanardi, Corsa ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.35 I Campionatidisusi chiudono qui, e con essi sianche la nostra. Grazie a tutti per averci seguito oggi ed in questi giorni. È stato un piacere raccontarvi tutte le emozioni che gli azzurri ci hanno regalato da Monaco di Baviera. Non perdete tutti gli altri appuntamenti che gli European Championshipsci regaleranno nei prossimi giorni. Alla prossima! 19.33 Ricordiamo tutte le medaglie azzurre: ORO – Elia, Eliminazione M ORO – Rachele Barbieri, Omnium F ORO – Rachele Barbieri e Silvia Zanardi,F ARGENTO – Inseguimento a squadre F ARGENTO – Davide Plebani, Inseguimento Individuale M ARGENTO – Silvia Zanardi, Corsa ...

