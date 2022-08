Juventus-Sassuolo, Allegri: “Infortunio Di Maria? Non sono preoccupato” (Di lunedì 15 agosto 2022) “Il problema fisico di Di Maria? Cose che capitano. Anche una settimana aveva avuto un problema all’adduttore. Non sono preoccupato, vediamo gli esiti degli esami. Oggi faceva molto caldo, c’era tensione e c’è stato un dispendio di energie”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 3-0 sul Sassuolo. Nella ripresa Angel Di Maria ha chiesto il cambio per un fastidio all’adduttore. “L’importante è aver vinto – spiega il tecnico a Dazn -. Si vede che siamo ancora fragili a gestire alcuni momenti del match. Il Sassuolo ha avuto un paio di situazioni favorevoli, in quei casi bisogna far passare il momento e continuare a giocare. Stiamo lavorando sulla prima pressione. Nel secondo tempo abbiamo buttato un po’ troppi ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) “Il problema fisico di Di? Cose che capitano. Anche una settimana aveva avuto un problema all’adduttore. Non, vediamo gli esiti degli esami. Oggi faceva molto caldo, c’era tensione e c’è stato un dispendio di energie”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimilianodopo la vittoria per 3-0 sul. Nella ripresa Angel Diha chiesto il cambio per un fastidio all’adduttore. “L’importante è aver vinto – spiega il tecnico a Dazn -. Si vede che siamo ancora fragili a gestire alcuni momenti del match. Ilha avuto un paio di situazioni favorevoli, in quei casi bisogna far passare il momento e continuare a giocare. Stiamo lavorando sulla prima pressione. Nel secondo tempo abbiamo buttato un po’ troppi ...

