Atletica, Leonardo Fabbri: "L'obiettivo era lanciare bene sprecando poche energie"

Gli Europei di Atletica leggera si sono aperti stamane con le qualificazioni del getto del peso maschile, che hanno visto il passaggio del turno di due azzurri, ovvero Nick Ponzio e Leonardo Fabbri, rispettivamente settimo con 20.44 e decimo con 20.27. Eliminato Sebastiano Bianchetti, diciannovesimo con 19.37. Al sito federale ha parlato Leonardo Fabbri dopo aver centrato la qualificazione: "Ci voleva, L'obiettivo era lanciare bene sprecando meno energie possibili, perché stasera bisogna arrivare lontano, per far vedere che sto tornando quello che ero due anni fa. Molto contento, mi era sempre mancata finora una finale in una grande rassegna assoluta".

