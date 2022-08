Inter, prende forma l’ipotesi Acerbi come vice de Vrij: il punto | Primapagina (Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-11 23:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: L’Inter è alla ricerca del vice de Vrij, partito Ranocchia, i nerazzurri hanno dato la precedenza ad altri colpi di mercato, ma adesso è giunto il momento di dare a Inzaghi un altro rinforzo. Ausilio ha da tempo messo gli occhi su Manuel Akanji, difensore svizzero ai ferri corti con il Borussia Dortmund, ma senza la partenza di Skriniar, difficilmente Zhang metterà altre risorse a disposizione del club e per questo motivo sarà probabilmente necessario muoversi su altri profili. Nei giorni scorsi Federico Pastorello ha fatto visita ai dirigenti nerazzurri nella sede di viale della Liberazione, ufficialmente per salutare vecchi amici, ufficiosamente, invece, per proporre uno dei suoi assistiti: Francesco Acerbi. I PRO – Il difensore della ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-11 23:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: L’è alla ricerca delde, partito Ranocchia, i nerazzurri hanno dato la precedenza ad altri colpi di mercato, ma adesso è giunto il momento di dare a Inzaghi un altro rinforzo. Ausilio ha da tempo messo gli occhi su Manuel Akanji, difensore svizzero ai ferri corti con il Borussia Dortmund, ma senza la partenza di Skriniar, difficilmente Zhang metterà altre risorse a disposizione del club e per questo motivo sarà probabilmente necessario muoversi su altri profili. Nei giorni scorsi Federico Pastorello ha fatto visita ai dirigenti nerazzurri nella sede di viale della Liberazione, ufficialmente per salutare vecchi amici, ufficiosamente, invece, per proporre uno dei suoi assistiti: Francesco. I PRO – Il difensore della ...

