Altri quattro medici in fuga dal pronto soccorso dell’Azienda Ruggi d’Aragona (Di venerdì 12 agosto 2022) di Erika Noschese Una vera e propria fuga dai pronto soccorso dell’ospedale di Sarno e dall’azienda ospedaliera Ruggi d’Aragona dove andranno presto via Altri quattro medici. Una organizzazione che lascia molto a desiderare, a partire dai turni sempre più massacranti e nessun impegno da parte dei presidi ospedalieri di fronteggiare la situazione. Uno scenario tutt’altro che chiaro che, nei giorni scorsi, ha spinto i vertici del Ruggi d’Aragona ad imporre alle associazioni di 118 di trasportare gli utenti non in codice rosso in Altri ospedali vicini e non all’ospedale del capoluogo di provincia dove mancano, ormai da tempo, i posti letto necessari a far fronte a tutte le richieste. Ad accendere i ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 12 agosto 2022) di Erika Noschese Una vera e propriadaidell’ospedale di Sarno e dall’azienda ospedalieradove andranno presto via. Una organizzazione che lascia molto a desiderare, a partire dai turni sempre più massacranti e nessun impegno da parte dei presidi ospedalieri di fronteggiare la situazione. Uno scenario tutt’altro che chiaro che, nei giorni scorsi, ha spinto i vertici delad imporre alle associazioni di 118 di trasportare gli utenti non in codice rosso inospedali vicini e non all’ospedale del capoluogo di provincia dove mancano, ormai da tempo, i posti letto necessari a far fronte a tutte le richieste. Ad accendere i ...

