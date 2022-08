Nuoto, Europei su Sky Sport e streaming NOW (Roma, 11 - 21 Agosto 2022) (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma è pronta a ospitare gli Europei maschili e femminili di Nuoto, Nuoto artistico e tuffi, in programma nelle piscine del Foro Italico da giovedì 11, a domenica 21 Agosto, integralmentein diretta su... Leggi su digital-news (Di giovedì 11 agosto 2022)è pronta a ospitare glimaschili e femminili diartistico e tuffi, in programma nelle piscine del Foro Italico da giovedì 11, a domenica 21, integralmentein diretta su...

LiaCapizzi : L'Italia (piscina & mare) più forte di sempre. Con Paltrinieri uomo copertina. Con Scozzoli capitano (bentornato)… - RaiNews : Dall'11 al 21 agosto dopo 39 anni a Roma tornano gli Europei di nuoto. 102 gli Azzurri, da Gregorio Paltrinieri a G… - sole24ore : L'Europa si tuffa tra il Foro Italico e Ostia: al via gli Europei di nuoto di Roma2022 - infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: subito Quadarella, Panziera, Martinenghi, Razzetti e la 4x200 stile libero! - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA -