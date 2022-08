Dynamite 10.08.2022 Quake by The Lake (Di giovedì 11 agosto 2022) Un saluto ai lettori di ZW, anche oggi siamo super carichi per un nuovo episodio di Dynamite. Oggi si respira l’aria delle grandi occasioni, l’evento speciale Quake by The Lake è pronto ad offrirci grandi emozioni. Tra i match in programma spiccano l’attesissimo Coffin Match tra Brody King e Darby Allin e la rivincita di Revolution 2020 tra il campione del mondo ad interim Jon Moxley e ‘The Lionheart’ Chris Jericho. Coffin Match: Darby Allin vs. Brody King (4,3 / 5) Un opener mozzafiato, violento ed entusiasmante sin dai primi secondi. I due contendenti si sono combattuti con una foga inaudita: Darby ha utilizzato il suo skateboard ricoperto di puntine da disegno per ferire Brody King, quest’ultimo ha reagito con la sua forza bruta riuscendo a mettere a segno colpi pesantissimi ai danni dello Strange Enigma. Brody King ha ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 11 agosto 2022) Un saluto ai lettori di ZW, anche oggi siamo super carichi per un nuovo episodio di. Oggi si respira l’aria delle grandi occasioni, l’evento specialeby Theè pronto ad offrirci grandi emozioni. Tra i match in programma spiccano l’attesissimo Coffin Match tra Brody King e Darby Allin e la rivincita di Revolution 2020 tra il campione del mondo ad interim Jon Moxley e ‘The Lionheart’ Chris Jericho. Coffin Match: Darby Allin vs. Brody King (4,3 / 5) Un opener mozzafiato, violento ed entusiasmante sin dai primi secondi. I due contendenti si sono combattuti con una foga inaudita: Darby ha utilizzato il suo skateboard ricoperto di puntine da disegno per ferire Brody King, quest’ultimo ha reagito con la sua forza bruta riuscendo a mettere a segno colpi pesantissimi ai danni dello Strange Enigma. Brody King ha ...

