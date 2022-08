Uomini e Donne, Ida Platano pubblica una foto al pronto soccorso e poi spiega come sta adesso (Video) (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ida Platano, volto molto conosciuto sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, ha fatto preoccupare il web nelle ultime ore. Il motivo? Una corsa al pronto soccorso che la dama bresciana ha documentato su suoi profili social. Inizialmente la parrucchiera ha condiviso una foto che la ritraeva in ospedale, ma subito dopo ha smesso di pubblicare aggiornamenti sul suo stato di salute. “Ciao Belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene. Passerà. Tornerò presto, un abbraccio.” ha chiarito in seguito per tranquillizzare i suoi follower. Ma, per evitare fraintendimenti, la dama del Trono Over ha preferito chiarire ancora meglio la situazione: Non era mia intenzione farvi preoccupare, davvero. È iniziato tutto con delle emicranie ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ida, volto molto conosciuto sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a, ha fatto preoccupare il web nelle ultime ore. Il motivo? Una corsa alche la dama bresciana ha documentato su suoi profili social. Inizialmente la parrucchiera ha condiviso unache la ritraeva in ospedale, ma subito dopo ha smesso dire aggiornamenti sul suo stato di salute. “Ciao Belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene. Passerà. Tornerò presto, un abbraccio.” ha chiarito in seguito per tranquillizzare i suoi follower. Ma, per evitare fraintendimenti, la dama del Trono Over ha preferito chiarire ancora meglio la situazione: Non era mia intenzione farvi preoccupare, davvero. È iniziato tutto con delle emicranie ...

