Matteo Bassetti: ‘Sono disponibile a fare il Ministro della Salute, ne sarei lusingato’ (Di mercoledì 10 agosto 2022) Matteo Bassetti futuro Ministro della Salute? Bella domanda, soprattutto calzante, dato anche il suo continuo impegno – anche mediatico – durante la campagna anti-Covid. Personaggio chiacchierato ha saputo farsi strada nel panorama italiano e suscitare sia critiche che approvazioni. Insomma, tutti lo conoscono e lui di certo non si tirerebbe indietro. Bassetti: ”Sono disponibile per lavorare al Ministero “Se qualcuno me lo chiedesse, sarei ovviamente onorato, lusingato e a disposizione per dare una mano come tecnico. Poi, in che ruolo, evidentemente non spetta a me dirlo”. Così ha dichiarato all’agenzia Adnkronos Salute il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022)futuro? Bella domanda, soprattutto calzante, dato anche il suo continuo impegno – anche mediatico – durante la campagna anti-Covid. Personaggio chiacchierato ha saputo farsi strada nel panorama italiano e suscitare sia critiche che approvazioni. Insomma, tutti lo conoscono e lui di certo non si tirerebbe indietro.: ”Sonoper lavorare al Ministero “Se qualcuno me lo chiedesse,ovviamente onorato, lusingato e a disposizione per dare una mano come tecnico. Poi, in che ruolo, evidentemente non spetta a me dirlo”. Così ha dichiarato all’agenzia Adnkronosil direttoreClinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Leggi ...

LaVeritaWeb : Matteo Bassetti, Pier Luigi Lopalco e Walter Ricciardi si sono già schierati. Roberto Burioni pare ci stia pensando… - CorriereCitta : Matteo Bassetti: ‘Sono disponibile a fare il Ministro della Salute, ne sarei lusingato’ - Nat_Casatelli : RT @YanezPeter: Pillole di ottimismo in Italia ???? Decessi #Covid dal 1° al 9 agosto 64 decessi nel 2020 179 decessi nel 2021 1340 deces… - Stefaniabusky : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni io scelgo di non avere Matteo Bassetti come Ministro della Salute... - Larisa40765958 : RT @aledige: Matteo #Bassetti informa di non essere disponibile a fare il parlamentare ma è disponibile a fare il ministro. In attesa che… -