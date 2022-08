Il nuovo hairlook di CatWoman? Il pixie cut ricco e viola!

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Ha dato una svolta inaspettata al suo nuovissimocut l’attrice premio Oscar Halle Berry, che nel weekend è passata dal biondo platino al viola. In unhairstyle riccio e assolutamente inedito. Dopo aver sperimentato vari– da lunghi a medi – in occasione dei Critics’ Choice Movie Awards 2022 era tornata al suo taglio corto per eccellenza, scatenando la gioia tra i suoi fan. Oggi, la “ex Cat Woman” rivoluziona ancora il look: scegliendo una colorazione dalle tinte pop. Tagli capelli corti: dalal "bixie" guarda le foto ...

Io Donna

... illook è stato realizzato da Niky Epi , da sempre tra gli hairstylist del team Aldo Coppola a cui Elisabetta Canalis si affida per la cura della sua chioma. L'ha una lunghezza che ...Seguiteci alla scoperta deglidi tendenza del momento, messi a punto con le tecnologie per ... Successivamente, con ilaccessorio per il finish, è necessario "nascondere" i babyhair per ... Undercut e pony tail: come copiare l'hair look estivo super cool di Cara Delevingne Belén Rodriguez si sta godendo le vacanze al mare e sui social posa come una dea dell’estate, coperta solo dai capelli lunghissimi ...“ A lleggerisce” l’hairlook Elisabetta Canalis, che per l’estate 2022 sceglie uno dei tagli di capelli più di tendenza della stagione: uno shag mosso e corto con shatush castano caramello, r ealizzato ...