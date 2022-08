L’Fbi ha perquisito la villa di Donald Trump in Florida (Di martedì 9 agosto 2022) L’Fbi ha perquisito la tenuta di Mar-a-Lago dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Florida. È stato lo stesso Trump, che non era in casa, a rivelarlo con un lungo comunicato. «La mia residenza è attualmente sotto assedio, occupata da un esteso gruppo di agenti Fbi». Il blitz, ha aggiunto, è stato fatto «senza essere annunciato». Trump ha parlato di «tempi oscuri per la nostra nazione». Secondo la Cnn, gli agenti federali cercavano documenti top secret portati via dalla Casa Bianca dall’ex presidente. Si parla di 15 scatoloni mancanti. La violazione della legge sulla rimozione di documenti ufficiali include l’interdizione di ricoprire qualsiasi carica federale. Il che potrebbe essere un ostacolo alla ricandidatura di Trump nel 2024. Mai ... Leggi su linkiesta (Di martedì 9 agosto 2022)hala tenuta di Mar-a-Lago dell’ex presidente degli Stati Unitiin. È stato lo stesso, che non era in casa, a rivelarlo con un lungo comunicato. «La mia residenza è attualmente sotto assedio, occupata da un esteso gruppo di agenti Fbi». Il blitz, ha aggiunto, è stato fatto «senza essere annunciato».ha parlato di «tempi oscuri per la nostra nazione». Secondo la Cnn, gli agenti federali cercavano documenti top secret portati via dalla Casa Bianca dall’ex presidente. Si parla di 15 scatoloni mancanti. La violazione della legge sulla rimozione di documenti ufficiali include l’interdizione di ricoprire qualsiasi carica federale. Il che potrebbe essere un ostacolo alla ricandidatura dinel 2024. Mai ...

