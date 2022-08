Elezioni regionali, anche Ignazio Zuccaro e Silvio Russo valutano di correre per un seggio all’ARS (Di lunedì 8 agosto 2022) Da due a quattro. Potrebbe allargarsi a Monreale la platea dei candidati ad uno dei 70 seggi all’Assemblea Regionale Siciliana. La scorsa settimana Marco Intravaia ha ufficializzato la sua candidatura, sotto la bandiera di Fratelli d’Italia. anche l’on. Mario Caputo, deputato uscente di Forza Italia, ha confermato la sua ricandidatura in casa azzurra. A due candidati certi si aggiungono, a Monreale, altri due incerti. Si tratta di Ignazio Zuccaro e di Silvio Russo. Quest’ultimo, segretario locale del Partito Democratico, appartiene all’area del deputato uscente Antonello Cracolici che ha deciso di chiudere con questa legislatura la sua lunga esperienza all’ARS. All’interno del gruppo politico è quindi nata l’esigenza di non disperdere il patrimonio politico creato in questi anni, e di ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 8 agosto 2022) Da due a quattro. Potrebbe allargarsi a Monreale la platea dei candidati ad uno dei 70 seggi all’Assemblea Regionale Siciliana. La scorsa settimana Marco Intravaia ha ufficializzato la sua candidatura, sotto la bandiera di Fratelli d’Italia.l’on. Mario Caputo, deputato uscente di Forza Italia, ha confermato la sua ricandidatura in casa azzurra. A due candidati certi si aggiungono, a Monreale, altri due incerti. Si tratta die di. Quest’ultimo, segretario locale del Partito Democratico, appartiene all’area del deputato uscente Antonello Cracolici che ha deciso di chiudere con questa legislatura la sua lunga esperienza. All’interno del gruppo politico è quindi nata l’esigenza di non disperdere il patrimonio politico creato in questi anni, e di ...

