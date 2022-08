Allerta meteo in tutto il nordovest e il centro Italia (Di domenica 7 agosto 2022) - L'ondata di maltempo si sposta rapidamente e, dopo Trentino e Lombardia sta investendo Piemonte, Liguria e Toscana. Courmayeur resta ancora senz'acqua, per la caduta di una frana in Val Ferret. ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 7 agosto 2022) - L'ondata di maltempo si sposta rapidamente e, dopo Trentino e Lombardia sta investendo Piemonte, Liguria e Toscana. Courmayeur resta ancora senz'acqua, per la caduta di una frana in Val Ferret. ...

DPCgov : ?? Lunedì #8agosto ???? #allertaGIALLA in nove regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone d… - Agenzia_Italia : La perturbazione che dalla Francia si è arrivata sul Nord Italia sta portando infiltrazioni di aria fredda in quota… - DPCgov : ?? Sabato #30luglio ????#allertaGIALLA in otto regioni ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di… - Astra1927 : @matteorenzi Lo sai che oggi, in Puglia, c'è stato una forte tormenta e l'Italia è in allerta meteo? Pensa a noi. U… - Sabrina45125804 : Allerta meteo sabato 6 agosto per temporali e maltempo: le regioni a rischio ???? -