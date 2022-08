Il Chelsea si avvicina alla firma di Marc Cucurella (Di giovedì 4 agosto 2022) Breaking: Il Chelsea è vicino al completamento di un accordo da 52,5 milioni di sterline per l’esterno del Brighton Marc Cucurella, l’agenzia di stampa PA ha capito. Si pensa che i Blues abbiano segnalato la loro intenzione di pagare la cifra ingente per cui il Brighton aveva resistito, avvicinando i londinesi occidentali al completamento della firma del 24enne. Si ritiene che il Brighton stia spingendo molto verso un accordo separato per il difensore centrale del Chelsea Levi Colwill. Marc Cucurella, a sinistra, si unirà al Chelsea (Gareth Fuller/PA) Si ritiene che i colloqui tra i due club siano in corso sulla questione se l’accordo per il 19enne sarebbe un prestito a titolo definitivo. Gli accordi Cucurella e ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 4 agosto 2022) Breaking: Ilè vicino al completamento di un accordo da 52,5 milioni di sterline per l’esterno del Brighton, l’agenzia di stampa PA ha capito. Si pensa che i Blues abbiano segnalato la loro intenzione di pagare la cifra ingente per cui il Brighton aveva resistito,ndo i londinesi occidentali al completamento delladel 24enne. Si ritiene che il Brighton stia spingendo molto verso un accordo separato per il difensore centrale delLevi Colwill., a sinistra, si unirà al(Gareth Fuller/PA) Si ritiene che i colloqui tra i due club siano in corso sulla questione se l’accordo per il 19enne sarebbe un prestito a titolo definitivo. Gli accordie ...

Matti_2011 : RT @Matti_2011: #EmersonPalmieri si avvicina alla #Lazio. Ha accettato di ridursi l'ingaggio a 2.5 milioni di euro. Ora non resta che conco… - LALAZIOMIA : Lazio, Palmieri si avvicina: ok alla riduzione dell'ingaggio. Ora va convinto il Chelsea - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, si avvicina Emerson Palmieri – i dettagli - Nichola94584094 : RT @Matti_2011: #EmersonPalmieri si avvicina alla #Lazio. Ha accettato di ridursi l'ingaggio a 2.5 milioni di euro. Ora non resta che conco… - corradone91 : #Udogie (#Udinese) e #Angeliño (#RBLeipzig) sono i nomi sul taccuino del #Brighton per sostituire #Cucurella, che si avvicina al #Chelsea -