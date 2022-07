Italia-Serbia oggi, Nations League volley: orario, programma, tv, streaming (Di venerdì 8 luglio 2022) oggi venerdì 8 luglio (ore 20.00) si gioca Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2022 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno nuovamente in campo a Gdansk (Polonia) per fronteggiare la quotata compagine balcanica. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno infilato quattro vittorie consecutive, sono reduci dalle affermazioni contro Bulgaria e Iran, occupano il primo posto in classifica generale alla pari con la Polonia (8 vittorie e 25 punti, i Campioni del Mondo hanno vinto un set in più) e sono già qualificati alla Final Eight. La Serbia è invece reduce dalla netta sconfitta contro la Slovenia ed in piena lotta per acciuffare una qualificazione in extremis alla Final Eight del prestigioso torneo. L’Italia ha riabbracciato Ivan Zaytsev, lo ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022)venerdì 8 luglio (ore 20.00) si gioca, match valido per la2022 dimaschile. Gli azzurri scenderanno nuovamente in campo a Gdansk (Polonia) per fronteggiare la quotata compagine balcanica. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno infilato quattro vittorie consecutive, sono reduci dalle affermazioni contro Bulgaria e Iran, occupano il primo posto in classifica generale alla pari con la Polonia (8 vittorie e 25 punti, i Campioni del Mondo hanno vinto un set in più) e sono già qualificati alla Final Eight. Laè invece reduce dalla netta sconfitta contro la Slovenia ed in piena lotta per acciuffare una qualificazione in extremis alla Final Eight del prestigioso torneo. L’ha riabbracciato Ivan Zaytsev, lo ...

