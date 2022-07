GP di Silverstone, la diretta: Prima vittoria di Sainz davanti a Perez e Hamilton. Zhou sta bene dopo il terribile incidente al via (Di domenica 3 luglio 2022) Finale - vittoria di Sainz davanti a Perez e Hamilton, quarto Leclers su Alonso Norris Verstappen Schumacher Vettel Magnussen Stroll Latifi Ricciardo Tsunoda50° giro - Sainz sembra ora... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 3 luglio 2022) Finale -di, quarto Leclers su Alonso Norris Verstappen Schumacher Vettel Magnussen Stroll Latifi Ricciardo Tsunoda50° giro -sembra ora...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ VINCEEEE A SILVERSTONE ?? Prima vittoria in carriera per lo spagnolo I risultati ?… - SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - SkySportF1 : Bruttissimo incidente in avvio di gara per Zhou Bandiera rossa, si attendono notizie LIVE ?… - fortu69fortu : RT @SkySportF1: ?? CARLOS SAINZ VINCEEEE A SILVERSTONE ?? Prima vittoria in carriera per lo spagnolo I risultati ? - Mustapha1508 : RT @SkySportF1: Immagini che lasciano senza fiato Il bruttissimo incidente di Zhou, che sta bene Le ultime LIVE ? -