Calciomercato Milan – Dybala | ecco l’offerta presentata dai rossoneri

DiMarzio : #Inter, oltre al @PSG_inside, torna forte il @ChelseaFC su Milan #Skriniar @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, @renatosanches35 si allontana: si è promesso al @PSG_inside - DiMarzio : #Milan, il punto sul reparto difensivo: torna l'idea #Diallo, piace #Hincapie - la_rossonera : ?????Stando a quanto riporta la #Repubblica: il #Milan ha fatto un'offerta di 4 milioni di euro a stagione per Paulo… - MilanNewsit : Milan, situazione terzo portiere: Mirante potrebbe rinnovare, Plizzari verso un nuovo prestito -

Commenta per primo Ilha deciso di mettere in cima alla lista, per rinforzare la difesa, Piero Hincapié e Abdou Diallo . Lo riporta Tuttosport .Il centrocampista portoghese è orientato ad accettare l'offerta del club parigino - cinque anni di contratto a 3 milioni più bonus - con ilche dopo aver perso Steve Botman sta vedendo sfumare ...Il Milan potrebbe mettere a segno un colpo a parametro zero per la mediana: un nome non nuovo nelle cronache del mercato rossonero.(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Puma e Milan annunciano il rinnovo a lungo termine della partnership nata nel 2018, con una grande novità: il ...