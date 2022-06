Baseball: Italia, i 24 convocati per il raduno che porta all’Haarlem Week (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono stati rilasciati dallo staff tecnico azzurro, guidato da Mike Piazza, i 24 nomi che andranno a giocarsi i posti nella squadra dell’Italia che giocherà l’Haarlem Week nella seconda settimana di luglio, tornando a disputare l’evento a 4 anni dall’ultima edizione. Mike Piazza ha convocato i seguenti giocatori, che si raduneranno il 3 luglio all’hotel Da Vinci di Milano e sosterranno un incontro amichevole con i Grizzlies a Torino due giorni dopo alle ore 19:00: Baseball, Serie A 2022: San Marino vince la serie contro la Fortitudo, Parma riprende Grosseto 1 Aldegheri Mattia 1998 A.S.D. SAN MARTINO JUNIOR Baseball E SOFTBALL/1949 PARMA Baseball CLUB ASD 2 Andretta Maurizio 1998 RAMS Baseball CLUB VITERBO A.S.D./FORTITUDO Baseball CLUB 1953 S.S.D. Scarl 3 Bassani Alex ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono stati rilasciati dallo staff tecnico azzurro, guidato da Mike Piazza, i 24 nomi che andranno a giocarsi i posti nella squadra dell’che giocherà l’Haarlemnella seconda settimana di luglio, tornando a disputare l’evento a 4 anni dall’ultima edizione. Mike Piazza ha convocato i seguenti giocatori, che si raduneranno il 3 luglio all’hotel Da Vinci di Milano e sosterranno un incontro amichevole con i Grizzlies a Torino due giorni dopo alle ore 19:00:, Serie A 2022: San Marino vince la serie contro la Fortitudo, Parma riprende Grosseto 1 Aldegheri Mattia 1998 A.S.D. SAN MARTINO JUNIORE SOFTBALL/1949 PARMACLUB ASD 2 Andretta Maurizio 1998 RAMSCLUB VITERBO A.S.D./FORTITUDOCLUB 1953 S.S.D. Scarl 3 Bassani Alex ...

