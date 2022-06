Nuoto | Mondiali 2022 | Thomas Ceccon dà tutto | ma è quinto nei 50 delfino Oro a Dressel

Leggi su oasport

(Di domenica 19 giugno 2022) Ci ha provatonella Finale dei 50deidi. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) prevedeva una successione di gare incalzante e il veneto ne ha fatte le spese nel senso che, pochi minuti dopo le semifinali dei 100 dorso, si è dovuto confrontare con rivali molto forti nell’atto conclusivo citato. La semifinale del dorso ha dato aun tempo sensazionale, da record italiano (52.12), ma qualcosa ha tolto in termini di energia. Nonostante l’azzurro abbia cercato anche di risparmiare qualcosa non spingendo fino in fondo, il tempo per recuperare non è stato sufficiente per avere quel pizzico di brillantezza in più in una gara come un 50 metri. E così ilposto in 22.86 sa un po’ di rammarico perché se fosse ...