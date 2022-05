Florida, bambino di 10 anni arrestato dalla polizia per avere minacciato una sparatoria (Di lunedì 30 maggio 2022) A meno di una settimana dalla strage di Uvalde dove hanno perso la vita 19 bambini e due insegannti, un bambino di 10 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia in Florida per avere minacciato una ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 maggio 2022) A meno di una settimanastrage di Uvalde dove hanno perso la vita 19 bambini e due insegannti, undi 10è statodagli agenti diinperuna ...

