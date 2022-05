De Luca e Speranza tacciono, tanti altri rispondono: fra questi Camilla Sgambato (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiCasal di Principe (Ce) – Oggi è l’undicesimo giorno di sciopero della fame per Gianni Fabbris che, dopo i malori e la condizione difficile trascorsa ieri e superata grazie alle cure mediche, oggi sta affrontando la sua undicesima giornata dello sciopero della fame che ha un obiettivo chiaro: ottenere la risposta alla richiesta che una delegazione del Coordinamento Unitario sia ricevuta dai Ministri Patuanelli e Speranza e dal Presidente De Luca. Dopo la convocazione del Ministro Patuanelli (incontro martedì prossimo al Ministero a Roma alle ore 16), nessuna notizia da parte del Ministro Speranza e del Presidente De Luca e, allora, il coordinamento rilancia la lettera aperta rivolta a loro nella giornata di ieri attendendo di verificare entro lunedì se vi siano o meno risposte, chiarendo che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiCasal di Principe (Ce) – Oggi è l’undicesimo giorno di sciopero della fame per Gianni Fabbris che, dopo i malori e la condizione difficile trascorsa ieri e superata grazie alle cure mediche, oggi sta affrontando la sua undicesima giornata dello sciopero della fame che ha un obiettivo chiaro: ottenere la risposta alla richiesta che una delegazione del Coordinamento Unitario sia ricevuta dai Ministri Patuanelli ee dal Presidente De. Dopo la convocazione del Ministro Patuanelli (incontro martedì prossimo al Ministero a Roma alle ore 16), nessuna notizia da parte del Ministroe del Presidente Dee, allora, il coordinamento rilancia la lettera aperta rivolta a loro nella giornata di ieri attendendo di verificare entro lunedì se vi siano o meno risposte, chiarendo che ...

