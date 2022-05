Conference League alla Roma, Mourinho: “Abbiamo fatto la storia” | VIDEO (Di venerdì 27 maggio 2022) José Mourinho, tecnico della Roma vincitrice della Conference League 2022, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' di questo successo europeo dei giallorossi. Per l'allenatore portoghese, quinta finale vinta in Europa su cinque disputate. Il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di venerdì 27 maggio 2022) José, tecnico dellavincitrice della2022, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' di questo successo europeo dei giallorossi. Per l'allenatore portoghese, quinta finale vinta in Europa su cinque disputate. Il

Advertising

acmilan : Congratulations to @OfficialASRoma on winning the @europacnfleague ?? Complimenti alla Roma per la vittoria della Conference League ?? - OfficialASRoma : ?? LA DECIDE ZANIOLO ?? #RomaFeyenoord 1-0 La Conference League è nostra! DAJE ROMA! #UECLfinal - GiuseppeConteIT : Una squadra italiana dopo 12 anni alza una coppa europea. La #Roma dopo 14 anni vince un trofeo conquistando la pri… - dennysbotak : RT @UEFAcom_it: ???? La Roma trionfa in Europa Conference League! ?????? - Gledis7_ : @frqcchio Si non ti gasare è una conference league che fa ancora più schifo dell’Europa league -