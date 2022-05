Classifica Giro d’Italia 2022, diciannovesima tappa: Carapaz in rosa, Hindley a 3”. Vincenzo Nibali 4°, Pozzovivo 8° (Di venerdì 27 maggio 2022) La diciannovesima tappa non ha smosso più di tanto le carte in tavola al Giro d’Italia 2022. Ci si aspettavano fuochi d’artificio da questa giornata tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, ma l’esigente salita di Kolovrat non ha stuzzicato i big e così gli uomini che puntano alla conquista del Trofeo Senza Fine si sono fronteggiati soltanto sulla non irresistibile ascesa che conduceva sul traguardo del Santuario di Castelmonte. Richard Carapaz ha cercato il primo affondo, ma è stato subito seguito da Jai Hindley e Mikel Landa. Lo spagnolo ha contrattaccato con caparbietà, senza però riuscire a fare la differenza. Tentativo anche dell’australiano a seguire, ma i tre fuoriclasse si equivalgono e non sono riusciti a creare un distacco tra loro. Richard ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Lanon ha smosso più di tanto le carte in tavola al. Ci si aspettavano fuochi d’artificio da questa giornata tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, ma l’esigente salita di Kolovrat non ha stuzzicato i big e così gli uomini che puntano alla conquista del Trofeo Senza Fine si sono fronteggiati soltanto sulla non irresistibile ascesa che conduceva sul traguardo del Santuario di Castelmonte. Richardha cercato il primo affondo, ma è stato subito seguito da Jaie Mikel Landa. Lo spagnolo ha contrattaccato con caparbietà, senza però riuscire a fare la differenza. Tentativo anche dell’australiano a seguire, ma i tre fuoriclasse si equivalgono e non sono riusciti a creare un distacco tra loro. Richard ...

