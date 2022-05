Usa sotto choc dopo strage dei bambini in Texas. Biden contro lobby delle armi: 'Ora basta' (Di giovedì 26 maggio 2022) 21 le vittime falciate dal killer Salvatore Ramos, solo 18 anni, in una scuola elementare a Uvalda. Scontro aperto tra il presidente americano e i produttori di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 26 maggio 2022) 21 le vittime falciate dal killer Salvatore Ramos, solo 18 anni, in una scuola elementare a Uvalda. Saperto tra il presidente americano e i produttori di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due bambini morti e una decina feriti. E' il bilancio di una sparatoria in una scuola elementare in Texas. L'uomo… - rudi_de_fanti : RT @NessunLuogo24: Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: 'Strage a s… - giampaz : RT @NessunLuogo24: Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: 'Strage a s… - Valerio34077703 : @riotta Chi sono le fonti di questa notizia? USA? Finitela con le falsità! Putin rimuove con tranquillità i gener… - VaniaDelli : RT @LordQuerelle: @Moonlightshad1 89 armi ogni 100 abitanti per un totale di 270 milioni di armi in circolazione in usa. Quasi 40.000 morti… -