Un nuovo bosco urbano al Campus Bio-Medico di Roma

(Di giovedì 26 maggio 2022)(ITALPRESS) – AlBio-si è tenuta la presentazione della nuova piantumazione nella riserva naturale di Decima Malafede nel quartiere di Trigoria a, realizzata dalBio-SpA, in collaborazione con Arbolia e il supporto diNatura. “Si tratta di un progetto innovativo inserito in un più ampio programma di iniziative ambientali, didattiche e sociali, il Social Green Masterplan, che rinnova nei prossimi anni il processo di trasformazione virtuosa di questa zona periferica in un luogo più vivibile per il presente e per assicurare salute e benessere alle generazioni future – spiega Domenico Mastrolitto, direttore generale diBio-SpA -. Un modello di sostenibilità e sviluppo, inteso come ...