Tennis, doppio russo-ucraino nel Challenger di Vicenza: la bella storia di Bondarevskiy/Prihodko (Di giovedì 26 maggio 2022) Una partita di doppio come le altre nel Challenger di Vicenza 2022 si è trasformata in una bella storia di sport. Al primo turno degli "Internazionali Citta' di Vicenza-Trofeo FL Service", si sono infatti affrontati Bondarevskiy/Prihodko e Dutra Da Silva/Olivieri. La particolarità è che la prima delle due coppie è formata da un Tennista russo e uno ucraino. In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, è bello vedere come lo sport riesca ad andare oltre certi conflitti ed a lanciare un bel messaggio di pace. "Questi due ragazzi rappresentano il valore dello sport come collante tra le persone. Questo gesto resterà per sempre nella storia del torneo" ha dichiarato il direttore ...

