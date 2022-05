Sollevamento Pesi, Europei 2022: Pizzolato e Zanna commentano il cambio di categoria (Di giovedì 26 maggio 2022) Gli azzurri della Nazionale di Pesistica stanno per tornare in pedana. La spedizione italiana infatti oggi, giovedì 26 maggio, è partita alla volta di Tirana (Albania), sede dei Campionati Europei 2022, in programma da sabato 28 maggio a domenica 5 giugno. Sarà un evento decisamente particolare, anche per alcune importanti novità, rappresentate in particolare dalle due medaglie di bronzo olimpiche Nino Pizzolato e Mirko Zanni, entrambi pronti a confrontarsi con un cambio di categoria. Il primo infatti passerà dalla -81 kg alla -89 (nuova categoria olimpica), ritrovando proprio Karlos Nasar, da lui battuto nella scorsa edizione. “Sono stati mesi intensi – ha detto Pizzolato ai microfoni della federPesistica – abbiamo lavorato molto e ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Gli azzurri della Nazionale distica stanno per tornare in pedana. La spedizione italiana infatti oggi, giovedì 26 maggio, è partita alla volta di Tirana (Albania), sede dei Campionati, in programma da sabato 28 maggio a domenica 5 giugno. Sarà un evento decisamente particolare, anche per alcune importanti novità, rappresentate in particolare dalle due medaglie di bronzo olimpiche Ninoe Mirko Zanni, entrambi pronti a confrontarsi con undi. Il primo infatti passerà dalla -81 kg alla -89 (nuovaolimpica), ritrovando proprio Karlos Nasar, da lui battuto nella scorsa edizione. “Sono stati mesi intensi – ha dettoai microfoni della federstica – abbiamo lavorato molto e ...

