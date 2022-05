Napoli | Trevisani | «Cavani lo prenderei | ma come chioccia»

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il giornalista di Mediaset dice la sua su: «Allo, ma per aiutare a far crescere i giovani» Intervistato da Radio Kiss Kiss, Riccardo, telecronista Mediaset, ha parlato della questione. Le sue parole: «Per una questione anagrafica più passa il tempo e meno diventa un fattore. E’ un giocatore che ho amatopochi, incredibile perè migliorato a livello realizzativo. Oggi ha 35 anni, ma lodi corsa per fargli fare daad un altro attaccante. Quest’ultima condizione pero è necessaria, deve sapere giocheràIbrahimovic al Milan». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il giornalista Riccardo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: Riccardo Trevisani ha parlato delle voci di mercato che accostano Cavani ad alcuni club italiani come ad esempio Napoli, Fiorentina e Salernitana.