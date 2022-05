La vittoria di Orbán certifica la sconfitta di un’Unione Europea prigioniera delle sue regole (Di giovedì 26 maggio 2022) Viktor Orbán ha vinto il lungo braccio di ferro con l’Unione Europea e ha imposto un rinvio sine die di una delle sanzioni più importanti da imporre alla Russia di Vladimir Putin: il blocco immediato delle importazioni di petrolio. Il dossier non sarà infatti all’ordine del giorno del Consiglio Europeo di fine mese. Questo nonostante pressioni fortissime, inclusa una missione specifica di Ursula von Der Leyen a Budapest. Dunque una sconfitta anche personale della presidente della Commissione, che tre settimane fa aveva annunciato come certo il boicottaggio del petrolio russo, e un punto a favore del Cremlino, che peraltro ha vinto (per adesso) anche la partita sul meccanismo di pagamento in rubli del metano venduto in Europa, anche se con una procedura complessa. La vittoria di Viktor ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 26 maggio 2022) Viktorha vinto il lungo braccio di ferro con l’Unionee ha imposto un rinvio sine die di unasanzioni più importanti da imporre alla Russia di Vladimir Putin: il blocco immediatoimportazioni di petrolio. Il dossier non sarà infatti all’ordine del giorno del Consiglio Europeo di fine mese. Questo nonostante pressioni fortissime, inclusa una missione specifica di Ursula von Der Leyen a Budapest. Dunque unaanche personale della presidente della Commissione, che tre settimane fa aveva annunciato come certo il boicottaggio del petrolio russo, e un punto a favore del Cremlino, che peraltro ha vinto (per adesso) anche la partita sul meccanismo di pagamento in rubli del metano venduto in Europa, anche se con una procedura complessa. Ladi Viktor ...

Advertising

Linkiesta : La vittoria di Orbán certifica la sconfitta di un’Unione Europea prigioniera delle sue regole - nicvaccani : RT @PietroSalvatori: È la seconda volta in un mese che Salvini attacca Soros (la prima dopo la vittoria di Orban) Tutto carburante per la… - PietroSalvatori : È la seconda volta in un mese che Salvini attacca Soros (la prima dopo la vittoria di Orban) Tutto carburante per… - AttilioPerna : Mentre @GiorgiaMeloni continua a mantenere posizioni non chiare su #orban & Co, mantiene lontano i moderati che res… - carolpantanifi : Sempre il primo a congratularsi per la vittoria di un DEM. Prima con Biden ( non me lo dimentico). Ora con Albanese… -