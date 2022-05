**Italia-Algeria: Tebboune contestato fuori P.Chigi, lancio uova su auto Presidente** (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, è stato contestato fuori da Palazzo Chigi da una decina di cittadini algerini, con tanto di lancio di uova e pomodori diretti alle auto blu su cui viaggiava il Presidente e la folta delegazione al suo seguito. La piazza antistante Palazzo Chigi, dove Tebboune è arrivato per incontrare il premier Mario Draghi, era transennata e chiusa, i contestatori hanno atteso il corteo all'esterno della Galleria Alberto Sordi, a pochi passi dalla sede della presidenza del Consiglio. Appena è passata la delegazione algerina sono partiti cori contro la presidenza con lancio di uova e pomodori, che hanno colpito ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid, è statoda Palazzoda una decina di cittadini algerini, con tanto didie pomodori diretti alleblu su cui viaggiava il Presidente e la folta delegazione al suo seguito. La piazza antistante Palazzo, doveè arrivato per incontrare il premier Mario Draghi, era transennata e chiusa, iri hanno atteso il corteo all'esterno della Galleria Alberto Sordi, a pochi passi dalla sede della presidenza del Consiglio. Appena è passata la delegazione algerina sono partiti cori contro la presidenza condie pomodori, che hanno colpito ...

