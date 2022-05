Il Telegraph elogia l’occhiolino di Abraham: «In Italia è sbocciato e ha imparato la cazzimma» (Di giovedì 26 maggio 2022) l’occhiolino di Abraham è diventato preda dei social a tempo di record. Gli olandesi lo accusano di essere un simulatore. Gli inglesi ora scrivono che quella perdita di tempo volontaria nella finale di Europa League è il sintomo che l’Italia gli ha fatto bene. E’ cresciuto. Ha imparato la cazzimma. l’occhiolino di Tammy Abraham #RomaFeyenoordpic.twitter.com/cUYrY9KC9E — Marco A. Munno (@MarcoAMunno) May 25, 2022 “Ha dimostrato di aver imparato dal suo periodo in Italia – scrive il Telegraph, che allo scatto dedica un pezzo – di essere stato assorbito dalla Serie A, di aver adottato le metodologie locali. In breve, che è diventato cinico. E questo, per tutti coloro che hanno assistito alla sua evoluzione da ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 maggio 2022)diè diventato preda dei social a tempo di record. Gli olandesi lo accusano di essere un simulatore. Gli inglesi ora scrivono che quella perdita di tempo volontaria nella finale di Europa League è il sintomo che l’gli ha fatto bene. E’ cresciuto. Haladi Tammy#RomaFeyenoordpic.twitter.com/cUYrY9KC9E — Marco A. Munno (@MarcoAMunno) May 25, 2022 “Ha dimostrato di averdal suo periodo in– scrive il, che allo scatto dedica un pezzo – di essere stato assorbito dalla Serie A, di aver adottato le metodologie locali. In breve, che è diventato cinico. E questo, per tutti coloro che hanno assistito alla sua evoluzione da ...

