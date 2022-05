Ibrahimovic e il ginocchio operato: “Mai sofferto così” (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non ho mai sofferto così tanto in campo e fuori”. Zlatan Ibrahimovic, che appena conquistato lo scudetto con il Milan, con un post su Facebook racconta gli ultimi 6 mesi di sofferenza prima dell’operazione al ginocchio. “Negli ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento crociato nel mio ginocchio sinistro. Per 6 mesi ho avuto il ginocchio gonfio. In 6 mesi sono riuscito ad allenarmi con la squadra solo 10 volte. Ho fatto oltre 20 iniezioni in 6 mesi. Mi sono sottoposto al drenaggio del ginocchio ogni settimana per 6 mesi. Antidolorifici ogni giorno per 6 mesi”, dice il centravanti svedese del Milan. “A causa del dolore, ho dormito a malapena negli ultimi 6 mesi. Non ho mai sofferto così tanto in campo e fuori. Ho ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non ho maitanto in campo e fuori”. Zlatan, che appena conquistato lo scudetto con il Milan, con un post su Facebook racconta gli ultimi 6 mesi di sofferenza prima dell’operazione al. “Negli ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento crociato nel miosinistro. Per 6 mesi ho avuto ilgonfio. In 6 mesi sono riuscito ad allenarmi con la squadra solo 10 volte. Ho fatto oltre 20 iniezioni in 6 mesi. Mi sono sottoposto al drenaggio delogni settimana per 6 mesi. Antidolorifici ogni giorno per 6 mesi”, dice il centravanti svedese del Milan. “A causa del dolore, ho dormito a malapena negli ultimi 6 mesi. Non ho maitanto in campo e fuori. Ho ...

